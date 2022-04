Victor Sarro pede por Novalgina com gosto de Trakinas

“Tão fazendo carro que voa. Não é possível que ninguém consiga colocar a Novalgina infantil com gosto de Trakinas” escreveu em tweet

Parece que Victor Sarro passou por maus bocados com suas filhas. Ontem (20) o humorista publicou um desabafo no Twitter que só mostra que ele é um paizão. Sarro faz uma relação com os avanços e o gosto ruim da Novalgina infantil.

Mano, tem gente que já pisou na lua, tem gente que já fez transplante de coração, tão fazendo carro que voa. Não é possível que ninguém consiga colocar a novalgina infantil com gosto de trakinas pra criança tomar! — victor sarro (@victorsarro) April 20, 2022

Como de fato, errado ele não está, porque Novalgina é difícil de engolir, estilo Deolane. Aloca.

Vale lembrar que o ator é pai de duas meninas, Serena e Bela Sarro, frutos da união de Victor com a designer Maria Esther Sarro. O casamento dos dois durou 7 anos, uma vida, né?