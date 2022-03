Para Victor Sarro o eliminado seria Lipe Ribeiro

Em tweet, o apresentador brinca que o eliminado desta terça (22) seria o ex-Fazenda

Zuera never ends, principalmente no Twitter, terra sem leis (risos). Depois do bafafá que virou o “relacionamento” de Lipe Ribeiro e Viih Tube, a discussão abriu espaço para posicionamento do povo e Victor Sarro não perdeu a oportunidade de zoar.

Victor Sarro brinca que eliminado seria Lipe (Foto: Reprodução)

Lucas Selfie perguntou quem seria o eliminado do BBB22 em um possível paredão entre Arthur, Scooby e Paulo André. A resposta de Sarro? Lipe Ribeiro.

“Hoje? O Lipe Ribeiro (marcando o moreno) hahahahaha queima quengaralllll”, escreveu o apresentador, colocando lenha na fogueira.

Não tem coisa melhor que uma treta bem servida, né? O melhor são os comentários do povo, que toma posicionamento da situação e nesse time eu sou #teamViih.