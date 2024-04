Victor Prado se compara a Rodrigo Santoro para afirmar heterossexualidade: “É apenas uma atuação”, declara

Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram do influencer Victor Prado, um questionamento recorrente veio à tona: a sua orientação sexual. Mesmo após várias declarações dele afirmando sua heterossexualidade, a dúvida ressurgiu, impulsionada pelo fato de ele ter protagonizado diversas cenas de sexo gay em suas produções cinematográficas.

Sobre o assunto Victor respondeu: “É tudo uma questão profissional. Fora das câmeras, minha vida amorosa é direcionada apenas para mulheres”, pontuou o influenciador. Seu atual relacionamento com a Miss Bumbum, Larissa Sumpani, serve como um reforço à sua afirmação.

No vídeo postado em suas redes sociais, Victor foi além, comparando sua situação à de outros renomados atores. “Assim como Rodrigo Santoro e outros grandes nomes da atuação, eu me entrego aos personagens que interpreto, independentemente de sua orientação sexual. É apenas uma atuação”, esclareceu.

Essa analogia com Santoro, que em diversos filmes viveu personagens homossexuais, mas é conhecido por sua heterossexualidade na vida real, busca dissipar qualquer equivoco sobre a sexualidade do influencer. Para ele, suas incursões em cenas de sexo gay são parte integrante de seu ofício, desprovidas de qualquer relação com sua vida pessoal.

Recentemente, Victor Prado foi alvo de preconceito por conta de sua profissão, onde o dono de um Airbnb o ameaçou por conta de uma foto tirada no local, segundo o dono da casa, a foto estava sendo vinculada em sites pornográficos, mesmo não tendo nada de obsceno.