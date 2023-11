Victor Igoh não comparece na Casa da Barra e se justifica

Eitaaaaaa! Depois que a a ausência do influenciador Victor Igoh foi pelos internautas na Casa da Barra, de Carlinhos Maia. Começou as inúmeras especulações de uma suposta crise no relacionamento dele com a Emily Garcia. Então, o influenciador driblou as especulações e explicou o motivo de seu sumiço.

“Casa da Barra é um lugar onde sou muito bem recebido e bem tratado por todos, principalmente pelo anfitrião. Estou indo fazer uma viagem para fora do país já programada, não tinha como mudar a data. Com isso, não conseguirei ir nesta edição; Eu e Carlinhos temos uma amizade fora das redes sociais, então nenhuma outra história precisa ser criada.

Victor fez questão de ressaltar o carinho que sente por Carlinhos e pediu para que as pessoas parem de criar intrigas.