Vice vencedor da Fazenda também ganha prêmio em dinheiro. Saiba quanto

Reality show da Fazenda está na reta final e os internautas já questionam quem vai levar o prêmio milionário para casa

Alguns dos meus leitores devem saber que o vice ganhador da Fazenda também ganha prêmio dentro do reality da Record. Isso mesmo, além do prêmio milionário para o grande vencedor, o peão que ficar em “segundo lugar” também vai ganhar dinheiro.

Bárbara Borges, Bia Miranda, Iran Malfitano e Pelé MilFlows estão na reta final e seguem na disputa para descobrir quem vai levar o prêmio para casa.

Enquanto o vencedor do reality sai com 1,5 milhões de reais no bolso, o segundo lugar sai motorizado com um carro 0Km. Quem vai levar?