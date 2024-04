Vice-prefeita de Mogi das Cruzes é proibida de entrar em seu gabinete

Minha gente, que absurdo! Nesta terça-feira, 16 de abril, a vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami, esteve em seu gabinete na prefeitura da cidade, para buscar alguns itens de trabalho, quando percebeu que ao tentar entrar no local, a sua digital , que é o único meio de abrir a porta que dá acesso ao gabinete, havia sido invalidada pelo sistema oficial da Prefeitura.

De acordo com Priscila, a proibição de sua entrada no gabinete aconteceu após circularem algumas notícias de que ela sairia como candidata a prefeita de Mogi das Cruzes nas próximas eleições, que devem ocorrer no próximo mês de outubro.

A vice-prefeita afirma que lamenta profundamente o ato antidemocrático e autoritário do prefeito, Caio Cunha, e garante que a sua equipe jurídica já foi acionada e está tomando todas as providências necessárias.