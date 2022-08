Vestido de debutante pega fogo em festa

Bianca Macanoni levou um susto em sua festa de 15 anos na sexta (12)

Meu Deus do céu, essa notícia é para esquentar, literalmente a nossa coluna. A debutante Bianca Macanoni passou o maior perrengue ao entrar na sua festa de 15 anos. Acontece que o vestido pegou fogo enquanto a jovem descia as escadas da comemoração. O evento aconteceu na sexta (12), em Manaus (AM).

No vídeo podemos ver o momento que o vestido roxo começa a soltar uma fumaça escura, proveniente do fogo.

o vestido de casamento da katniss se transformando em um tordo pic.twitter.com/KMCfSpxXU2 — Esquizy 🍂 (@esquizopoc) August 15, 2022

A jovem ainda conta que pediu os fogos durante a preparação da festa, mas não foi avisada do que poderia acontecer. “Eu tinha pedido os fogos, mas falaram que não, pois haveria o canhão de fumaça para esse momento. Até aí tudo bem. Quando abriu a cortina, os fogos subiram. O fotógrafo pediu para eu me afastar e dar uma inclinada para as fotos. Foi nessa hora que eu passei por cima dos fogos”, contou.