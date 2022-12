Vestida de palhaça, Dayanne declara: “Todo mundo sabia que a Paquita do capeta iria ganhar”

Irmã de Deolane soltou o verbo e ainda bateu na tecla de que a Fazenda tem o seu vencedor escolhido pelo diretor do reality

Dayanne Bezerra deu o que falar no meu grupo de fofoqueiras depois de bater na tecla que o vencedor da Fazenda é escolhido pelo diretor do reality, Carelli. A morena gravou stories vestida de palhaça e disse que estava na cara que “Paquita do capeta” ganharia a 14ª edição.

“Em homenagem às pessoas que votaram muito na Bia, porque todo mundo já sabia que a paquita do capeta ia ganhar, eu não perdi um segundo do meu tempo, fui para o cinema, gente pelo amor de Deus, aquilo é tudo uma falcatrua”, iniciou

A musa ainda foi de textão e soltou o verbo: “Não venham dizer que estão surpresos da Paquita ganhar! Podíamos colocar 1000 notebooks, contratar 100 mil pessoas que ainda assim ela iria ganhar! Até porque quem ganha essa farsa de programa é que o farsante do Carelli escolhe, e antes da metade do programa eu já sabia que ela era a escolhida, mas fui proibida de falar isso no ao vivo para vocês, no programa ‘Hoje em Dia’! Eu não consigo entender a surpresa de vocês”.