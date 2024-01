Vestida de Eva, Andressa Urach grava vídeo íntimo com mulher trans

POST PATROCINADO

No conteúdo, que será publicado nas plataformas OnlyFans e Privacy, Wandy Uchôa está fantasiada de diabinha.

É meus amores, antes de realizar um de seus fetiches mais loucos, que é transar com 3 homens de uma só vez, a influenciadora e eterna Miss Bumbum, Andressa Urach, resolveu ousar mais uma vez em seus conteúdos +18.

Através de seus stories, Urach publicou uma foto, onde, vestida de “Eva”, com um biquíni estampado com folhas, ela anunciou que gravou novos conteúdos com a também produtora de conteúdo adulto, Wandy Uchôa, conteúdos esses que serão publicados nas plataformas OnlyFans e Privacy.

Na foto, a infleunciadora, que é transsexual, aparece vestida de diabinha, com um biquini vermelho e um arquinho de chifres na cabeça.