Vereador bolsonarista chora e pede desculpas para baianos: “Minha esposa está pensando em me deixar”

Sandro Fantinel tomou as redes sociais por dizer que os baianos vivem na praia tocando tambor em sessão com outros vereadores

Caxias do Sul está tomada por pessoas atacando o vereador Sandro Fantinel depois que ele atacou os baianos e disse que as pessoas tinham que contratar mão de obra de fora e não da Bahia. Sandro fez um vídeo retratação no qual aparece chorando e pedindo para que parem os ataques, ressaltando que sua mulher está pensando em deixá-lo.

“É um momento de lapso mental, proferi palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia. Somos todos iguais e registro que estou profundamente arrependido”, disse ele em vídeo.

O vereador ainda aponta que estão cobrando de sua família algo que ele fez. “Se as pessoas atacassem a mim, se eu pagasse pelos erros que cometi, mas o que está acontecendo é que a minha esposa chora noite e dia recebendo mensagens ofendendo ela. Ela está pensando em me deixar. Meus pais só choram pelas ligações maldosas. O que eles fizeram de errado? Cobrem de mim, não da minha família”, ressaltou.

“Se alguém cometeu um erro, fui eu quem cometi, não estou tentando resolver nada, mas estou dizendo que estou arrependido”, finalizou.