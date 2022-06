Velho do Rio em ação: Entidade coloca Zé Lucas para correr

José Lucas tentará beijar Juma à força, mas será impedido por Velho do Rio que expulsa ele da tapera

O que seria do nosso coração sem o Velho do Rio, Osmar Prado, para abrilhantar o Pantanal? Nada! A entidade se mete onde não é chamado mais uma vez nos próximos capítulos e vai ser responsável por salvar Juma, Alanis Guillen, das garras de José Lucas, Irandhir Santos, que aproveita o rompimento da mulher onça com Jove, Jesuíta Barbosa, para atacar.

Como a gente já consegue perceber, o esforço de Jove em se tornar o braço direito do pai, vai ser em vão, afinal ele não leva jeito para os negócios do pai, passando o papel para José Lucas, que já é reconhecido por José Leôncio, Marcos Palmeira, como o seu “herdeiro”.

Não é de hoje que vemos que o Velho do Rio tem seu neto favorito, Jove na boca da entidade se torna a melhor pessoa do mundo. E enquanto o rapaz sai em busca da sua essência em uma viagem com o pai, Juma volta para a tapera para viver a sua vida e é ali que se dá o embate entre o personagem de Osmar e o neto.

O ex-caminhoneiro não cansa de investir no discurso de que Jove não é homem para Juma e a tia do menino não deixa de alertar a mulher onça sobre as vontades de Zé Lucas.

Em um episódio, o “irmão” do namorado da menina onça estará na tapera com ela e tentará beijá-la à força, rapidamente o Velho do Rio aparece e expulsa o crápula da tapera de Juma. O ex-caminhoneiro ainda afirma que vai dar um jeito de esquecer a menina onça. Será?