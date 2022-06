Velho do Rio beira a morte em Pantanal, mas fará pedido a Juma antes

Entidade estará agonizando com ferimentos e mudará a cabeça da personagem em relação a filhos

Minha gente, segura a emoção, porque para esse mês teremos que lidar com a morte do personagem mais icônico de Osmar Prado, o Velho do Rio. A entidade das terras ficará entre a vida e a morte, agonizando nos braços de Juma, Alanis Guillen, após ser vítima de um incêndio criminoso.

A mulher onça vai se desmanchar ao ver que na horpa da morte o Velho do Rio não tira da cabeça a ideia de ter um bisneto para chamar de seu. Vale lembrar que já estávamos vendo uma forte pressão para que Juma engravidasse de Jove, Jesuíta Barbosa, tanto que a oncinha voltou para a tapera para não ser mais pressionada.

O incêndio na mata que vai afetar Osmar Prado, vai feri-lo em forma de cobra, enquanto ele fugia pela mata dos mesmos capangas que atearam fogo nas terras. A sucuri será recebida no centro de tratamento para os animais feridos no incêndio, mas logo volta a forma humana e foge do local.

Velho do Rio vai direto para a tapera de Juma e pede para que ela use seu poder de cura para lhe curar daquela dor que o agoniza. A menina onça mostra o seu talento direitinho, trazendo o vô do seu amor de volta à vida. Ainda na tapera, a entidade explica o papel de Juma naquelas terras, como uma guardiã, dizendo que ela deve seguir seu caminho.

Osmar Prado ainda aconselha a menina a voltar com Jove é engravidar do menino, podendo morar na tapera se esse for o desejo da menina onça. O pedido ganha tom de ordem e a mocinha não tem escolha senão aceitar ao que o avô de Jove está lhe falando.