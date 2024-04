Velhinhos ricos de Moema não querem Andressa Urach morando no prédio em SP

Minha gentee, dá para acreditar nisso? Todos nós sabemos que a influenciadora +18 Andressa Urach está fazendo uma baita sucesso com as suas produções de conteúdos adultos, o que lhe proporcionou a oportunidade de comparar em um prédio de luxo no bairro de Moema, um dos mais nobres da zona sul de São Paulo.

Porém, esse sonho pode estar prestes a deixar de existir, isso porque, de acordo com o colunista Gabriel Perline, ao saberem que Urach estava negociando a compra de um apartamento no local alguns dos mais conservadores moradores do prédio ficaram extremamente incomodados, e resolveram reclamar com o atual proprietário do tal apartamento.

Segundo eles, o prédio se trata de ambiente familiar o que acabaria alterando significativamente o fluxo do “tipo de pessoas” que passariam a transitar pelas áreas comuns, caso uma garota de programa e influenciadora +18, começasse a morar ali.