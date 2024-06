Veja quais foram os itens leiloados no evento beneficente de Neymar

Gente, acabei de saber que teve um médico goiano desembolsou a quantia de por R$ 315 mil por um encontro com o jogador Neymar Júnior em leilão beneficente realizado na segunda-feira (3). Como parte do prêmio, o cirurgião plástico goiano Wilian Pires também garantiu um passeio por Riad, capital da Arábia Saudita, e o acesso ao camarote do atacante brasileiro para assistir a um jogo do Al-Hilal.

Em entrevista ao portal G1, o médico comentou que garantiu esse específico lote em busca de viver uma experiência e não apenas de adquirir um item.

Tivemos outro médico que fez um lance valioso num determinado lote, o dermatologista Domingos Coelho arrematou a experiência de assistir ao desfile das escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro (RJ) juntamente com o médico Alessandro Alarcão, também dermatologista, e as mulheres de ambos pelo valor de R$150 mil. Nesse lote, uma hospedagem para quatro pessoas na capital carioca está inclusa.

O item mais valioso do leilão foi uma “campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses”, arrematado por R$ 3 milhões. O influenciador Lucas Tylty faturou o prêmio de Ter a “@” do próprio Instagram divulgada por famosos como Neymar, Rodrigo Faro, Luciana Gimenez, Carlinhos Maia, Deolane, entre outros pelo lance de R$ 1,5 milhão. Ele também garantiu um jogo de tênis contra o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Somando os dois prêmios, a doação chegou a R$ 1.850.000.

Listagem de lotes do leilão:

Lote 1: Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo ex-jogador

Lote 2: Viagem de oito dias pelos Emirados Árabes Unidos e Ilhas Maldivas (duas pessoas)

Lote 3: Camarote exclusivo no show do cantor Eric Clapton, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque (12 pessoas)

Lote 4: Camisa da seleção brasileira autografada por todos os jogadores da partida contra o Paraguai, em outubro de 2022

Lote 5: Quatro noites em uma casa em Orlando, acesso aos bastidores do parque Magic Kingdom e cruzeiro na Disney

Lote 6: Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open (duas pessoas)

Lote 7: Experiência com time do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira (duas pessoas)

Lote 8: Partida de poker com Neymar (duas pessoas)

Lote 9: Desfile das campeãs no camarote “Quem” e hospedagem no Fairmont Rio de Janeiro (quatro pessoas)

Lote 10: Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Mallorca (oito noites e hospedagem para duas pessoas)

Lote 11: Experiência exclusiva com Charles do Bronxs e UFC

Lote 12: Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa (quatro pessoas)

Lote 13: Camisa oficial do PSG assinada por Neymar, Messi e Mbappé

Lote 14: Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, na casa do jogador

Lote 15: Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Toddynho por seis meses

Lote 16: Camisa do Barcelona autografada por Neymar, Messi e Suárez

Lote 17: Cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos (duas pessoas)

Lote 18: Palestra com Thiago Nigro e “Touro de Ouro” de Pablo Spyer

Lote 19: Relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades, oferecido por Faustão

Lote 20: Experiência no kartódromo de Neymar em Mangaratiba-RJ, com transporte de helicóptero (duas pessoas)

Lote 21: Chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas

Lote 22: Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo Fenômeno e Neymar

Lote 23: Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al-Hilal no camarote de Neymar e encontro com o jogador (duas pessoas)

Lote 24: Surpresa oferecida por Neymar