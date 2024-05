Veja o valor atualizado da vaquinha que Whindersson Nunes fez para ajudar o Sul

Genteeee, trago uma notícia maravailhosa para vocês. Estava aqui procurando um babado interessante no X (ex-Twitter) neste domingo (5), quando me deparo com uma publicação do Whindersson Nunes dizendo que conseguiu arrecadar R$ 3 milhões em sua vaquinha online para auxiliar as regiões afetadas pelas chuvas e enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

O humorista disse que o pix de doação da vaquinha foi encerrado e também falou que as doações serão direcionadas para o pix divulgado pelas pessoas diretamente envolvidas na assistência às vítimas. O endereço de e-mail para doações é “[email protected]”.

Whindersson informou a todos que o valor arrecadado chegou a R$ 3 milhões e vai ser utilizado integralmente para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes. Ele reforçou que cada centavo será empregado de forma eficiente e ágil, seja diretamente ou por meio da transferência para a conta das equipes de apoio no Sul.

Moradores do Rio Grande do Sul estão sofrendo com as fortes enchentes, resultado de tempestades constantes na região. A maior parte dos municípios foi afetada e o número de mortos já ultrapassou os 70, tendo ainda centenas de desaparecidos. As fortes chuvas também já chegaram a Santa Catarina e começaram a provocar enchentes.