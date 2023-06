Veja aqui as cenas de sexo oral que foram deletadas do clipe da Anitta

Apesar do take não ter ido para a versão final do clipe, vale lembrar que a cantora foi extremamente criticada por ter feito essas gravações.

Amores, vocês sabem que apesar de ser uma artista mega internacional, vira e mexe a Anitta gosta de voltar às suas raízes, e apesar de não ser um funkão, como muitos esperavam, a música Funk Rave, que foi lançada recentemente pela cantora, trouxe em seu videoclipe uma estética bem comum de serem retratadas as favelas brasileiras, onde é o berço do funk. E vocês lembram o bafafá que foi quando a Anitta estava gravando esse clipe? A cantora foi extremamente criticada por gravar um take do clipe simulando que estava fazer sexo oral em um dos modelos que estavam na figuração do clipe, mas acabou que a cena em questão, não foi para a versão final do clipe. Porém, conhecendo vocês, tenho certeza que estão mega curiosas para saber como realmente a cena do sexo oral havia ficando, por isso, resolvi trazer para vocês. Confiram: