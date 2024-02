Vaquinha a favor de Alexandre Correa arrecada até agora R$734

Minha gente, depois que o empresário Alexandre Correa alegou que não tem dinheiro para se manter ou até mesmo pagar a pensão de seu filho, o ex da Ana Hickmann ganhou de seus fãs, uma vaquinha on-line com finalidade de arrecadar dinheiro para ajudá-lo financeiramente. Essa “ajuda virtual” tem como meta arrecadar 5 mil reais para o empresário.

“Esta campanha tem o objetivo de ajudar o empresário Alexandre Correa a recomeçar sua vida e custear seu tratamento de saúde, após o duro golpe que levou de sua ex-esposa. Ela cancelou seu plano de saúde no meio do combate a um câncer e o afastou de todas as empresas do casal deixando-o sem renda alguma, além de retirar os cartões de crédito”, diz a “comovente” descrição.

Até o começo da tarde desta sexta-feira (23), após dois dias no ar, 18 apoiadores doaram um somatório de míseros 609 reais. Mas até o momento em que essa nota foi lançada, a vaquinha alcançou o total de 734 reais. Xiii, acho que essa ajuda não vai vingar não…