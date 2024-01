Vanessa Lopes jogou as escovas de dente de todo mundo fora. “Caguei.”

Minha gente, a Vanessa Lopes não tá bem mesmo. Olha só o que a gata aprontou nesta quinta-feira (18). A dançarina pareceu bem irritada em um vídeo onde ela surge no banheiro do BBB 24 e enquanto segurava um saco de lixão na mão, ela pegou algumas escovas de dente dos brothers e jogou tudo fora. “Aqui ó, vou jogar tudo fora”, avisou. “Caguei! Quem quiser, pega a escova, organiza sua escova e guarda no lugar”, completou.

Após esse momento do reality repercutir em diversas páginas das redes sociais, o público fez questão de opinar sobre a atitude da influenciadora.

“Não é problema psicológico, é um personagem para chamar a atenção, ela acha que está arrasando”, disse uma. “Se eu fosse a produção não liberava novas escovas”, declarou outra. “Pode fazer isso? E por que todo mundo foi na dela?”, quis saber uma terceira.

Outra telespectadora ainda foi além e sugeriu que a TikToker de 22 anos desistisse do reality: “Tá se fazendo de doida pra fazer VT, se jogasse algo meu fora eu jogava ela na piscina. Tá incomodada? Aperta o botão e sai”.