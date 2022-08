Vanessa Lopes já ficou a três com Maria Clara Garcia e Luccas Abreu

Influenciadora revelou que hoje em dia corta as investidas do casal

Minha gente, brincadeiras bobas e gostosas nessa sexta (05)? Temos! Vanessa Lopes revelou em entrevista ao ‘PocCast’ que já ficou à três com o casal, Maria Clara Garcia e Luccas Abreu. A dançarina do Tik Tok ainda contou que hoje em dia corta as investidas do casal.

Claro que o momento da entrevista viralizou nas redes, afinal os três são grandes estrelas do Tik Tok. Vanessa não deixa de contar que o episódio aconteceu há muito tempo e hoje corta as investidas que possam caminhar para as brincadeiras.

“Eles ficam: ‘Vem cá, Vanessa”, disse a influenciadora entre risos.