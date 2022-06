”Achei que ia infartar em cima do palco”, conta Vanessa Jackson

Cantora passou mal durante voo para Porto Segura (BA) e teve que sair carregada em ambulância

Meu Deus! Vanessa Jackson passou mal em um voo que levava a cantora para uma apresentação em Trancoso, na Bahia, neste final de semana. A cantora teve que sair do voo de ambulância em Porto Seguro, Bahia, e só conseguiu retornar para São Paulo nesta segunda-feira (13) para fazer os exames e checar sua saúde.

Val Góis, produtora de Vanessa, contou para a ‘Quem’ o ocorrido. “A Vanessa saiu de São Paulo no sábado (28), ela passou mal durante todo o voo e saímos de ambulância já direto para o ambulatório do Aeroporto de Porto Seguro (BA), que, inclusive, somos muito gratos à equipe de lá, que nos atendeu muito bem. Ela foi medicada e, graças a Deus, um dos passageiros era médico e foi muito querido e nos socorreu. Inclusive, se não tivéssemos um médico a bordo, o voo teria que ter voltado e parado em qualquer outro aeroporto. Ficamos o tempo todo junto da tripulação, perto do banheiro, com ela tomando oxigênio. O médico deu um remédio para ela, sublingual, que amenizou a situação. A pressão estava a 18 e foi para 12, com a medicação”, disse.

Mesmo se sentindo mal a cantora decidiu se apresentar para cumprir sua agenda. “Desci da ambulância direto para o ambulatório. Estava sem sentir os meus pés e os meu braços e com uma dor enorme na cabeça. Minha pressão foi a 18… Aquele dia deu tudo errado… Mas subi no palco e entreguei meu trabalho. Senti um formigamento, uma tontura. Meu olho já era pequeno ficou menos ainda. Achei que ia infartar em cima do palco”, contou Vanessa.

“Estou em São Paulo indo fazer uma tomografia do crânio para descartar a possibilidade de um AVC. Passei mal sábado e domingo… Ainda não estou 100%. Cancelei toda minha agenda essa semana”, finalizou a cantora que tirou todos os compromissos da agenda para dar atenção à saúde.