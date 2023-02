“Vamos fazer dois filhos”, dispara Key Alves para Gustavo

Jogadora de vôlei não deixou de esquentar o edredom no quarto do líder com o cowboy nos dia finais do seu reinado

Eita! Minhas manas que segurem seu chapéu porque o quarto do líder foi muito bem utilizado por Key Alves e Gustavo nos últimos dias. E tudo indica que a pegada do agroboy é boa, viu? Key Alves investiu até que queria fazer dois filhos com ele. Isso mesmo que vocês leram. Depois de um jogo da discórdia pra lá de quente na segunda (06), os dois não deixaram de usar o quarto do líder para dar aquela acalmada nos ânimos. “Eu não consigo parar de te olhar! Você é muito gostoso! Vamos fazer dois filhos agora”, disse ela no meio das trocas de carícias com o boy. Digo nada!