Valéria Valenssa revela como gastou a bufunfa ao se tornar a icônica ‘Globeleza’

A musa se tornou o icônico personagem durante as décadas de 1990 e 2000 e contou detalhes ao jornal O Globo de como gastou o dinheiro que ganhou na época com o trabalho

Valéria Valessa contou detalhes sobre a época em que deu vida a Globeleza durante as décadas de 1990 e 2000. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou que chegou a comprar um apartamento com o dinheiro que recebeu dos trabalhos na TV.

“Comprei meu apartamento, consegui ajudar a minha família e hoje me mantenho com os investimentos que fiz. Sou muito grata pela oportunidade que tive, e é impossível me tirar essa marca. Tenho muito orgulho”, disse ela.

Para quem não sabe, a Globeleza é a musa que a TV Globo elegia para estrear a temporada de Carnaval nas telinhas do plim plim.