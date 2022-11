Valentina Francavilla mostra ameaças de morte que recebeu após criticar Deolane na Fazenda

Apresentadora expôs o caso nas redes sociais das ameaças que vem sofrendo dos fãs da advogada

Não mexe com ela que os seus fãs estão prontinhos para atacar. Não podemos negar que a horda de fãs de Deolane está mais atacada do que nunca e pronta para “rebater” qualquer comentário que coloque a reputação da doutora em risco dentro da Fazenda. Valentina Francavilla foi uma das famosas que sofreram ameaças do team Deolane e não teve medo de expor o caso nas redes sociais.

“Valentina boa noite, a gente está assistindo sua live, pare de falar da Deolane meu anjo, tô avisando, você vai levar tiro… Você e seu filho, sua vagabunda ordinária. Vai lá, fala da Deolane de novo na sua live”, disse uma mensagem enviada em um alive de Valentina.

A apresentadora ainda contou que seu filho recebeu comentários maldosos envolvendo a sua sexualidade. Valentina ainda disse que irá tomar as providências diante o caso.