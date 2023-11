Val Marquiori confronta Ronaldo Esper: “É homossexual ou agora é hétero?”

O estilista falou sobre sua vida pessoal em sua ida ao podcast “Hello Val”, da empresária Val Marchiori, nesta quinta-feira (15)

Val Marchiori fez o trabalho das fofoqueiras e fez Ronaldo Esper ficar na boca das minhas fofoqueiras do Leme. Essa manhã fui tomar café na casa de uma delas e ela me mostrou o confronto que tivemos no podcast da socialite questionando o estilista sobre sua orientação sexual. Ele responde que é ex-gay e que há muito tempo não faz sexo.

“Eu não sou mais nada, porque um homem na minha idade… Não existe ex-gay. Acho que não existe não, o único que existe sou eu, né? Eu sou ex-gay, faz tempo que eu não sou gay. Eu não sou nada porque… Fz um tempão que não faço sexo, não sei nem o que é isso”, disse ele.

Val ainda questiona mais a fundo dizendo que não existe ex-gay e aprofunda na pergunta questionando se ele faz o uso de viagra para a hora H. Ele responde que tem pavor do uso de medicamentos em quatro paredes.