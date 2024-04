Val Marchiori perde namorado para melhor amiga, dona do seu restaurante favorito

Segura daí que eu estou tentando segurar as minhas fofoqueiras com essa bomba que estourou aqui no Leblon. Aloca! Já tinha contado para vocês detalhes sobre a separação de Val Marchiori do seu affair, o empresário Thiago Castilho. Acontece que o muso teve que se explicar à polícia após uma confusão e compareceu a delegacia com a melhor amiga da empresária e socialite.

Acontece que Thiago levou embora um veículo da mansão de Val que pertencia a um de seus funcionários. O empresário foi até o local prestar explicações com Carla Bolla, a dona do requintado restaurante La Tambouille.

De acordo com Léo Dias, os dois chegaram juntos ao local. Carla é amiga de Val e proprietário do restaurante favorito da loira em São Paulo.