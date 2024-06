Val Marchiori denuncia ex-marido: “Quem passou por esse tipo de violência sabe do que estou falando”

Alerta polêmica! Val Marchiori fez uma denúncia contra o seu ex-marido, Thiago Castilho, por violência doméstica e entrou com pedido de medida protetiva. O casal anunciou o fim do romance, que durava cinco anos, em março deste ano.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e confirmada pela socialite em nota publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (17). “Precisei buscar amparo policial e judicial, tendo em vista ter passado por tais circunstâncias, que se somaram no tempo, intensificando com a separação. Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário, este que deferiu algumas medidas”, disse.

Marchiori ainda declarou que não irá dar detalhes do caso, porque está em segredo de Justiça. “Sei que muitos estão se questionando como eu permiti que chegasse a esse ponto, mas é fato que quem está dentro da situação não percebe as mudanças nas pessoas. Quem já passou, ou passa, por este tipo de violência sabe do que estou falando e como tais ações deixam marcas em todos”, acrescentou.