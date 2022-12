Vai ter festa da final da Fazenda, sim! Record volta atrás

Emissora do reality show que deu o que falar nos últimos dias confirma que terá festa na final da Fazenda

Olha ela! Muitos acharam que a Record ia cancelar a festa da final da Fazenda, mas não. Depois que alguns participantes mostraram que não tinham interesse em participar da celebração, a emissora ficou sim meio abalada, mas não cancelou a famosa festa da final, que já foi cenário para muitas tretas. Aloca!

Alex Gallete, Deborah Albuquerque e Kerline Cardoso prometeram não participar da final do reality show da Record.

Na minha opinião? É quase como cuspir no prato que comeram, porque é inegável dizer que o nome dos peões foi parar em evidência em algum momento por causa do reality. Cadê as sandálias da humildade?