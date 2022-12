Vai subir ao altar! Bia Miranda é pedida em casamento

Vice-campeã da Fazenda foi pedida em casamento por seu namorado Gabriel Roza

Olha, prometeu e cumpriu. Gabriel Roza pediu Bia Miranda em casamento neste domingo (18) no ‘Hora do Faro’. Não é ator que ele já chamava a vice-campeã da Fazenda de sua esposa na reta final do reality em suas cartas para a musa.

A neta de Gretchen deixou todos surpreendidos e arrancou lágrimas de todos eles com o seu sim.

Já disse para vocês que eu amo a formação de um casal, né? Felicidades, será que vem aí a cerimônia com tema de ‘A Fazenda’?