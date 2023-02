Vai na fé: Yuri abusa de Jenifer durante um passeio na praia

Para consertar o seu erro, o estudante irá de declarar a amiga.

Gente, o que aconteceu com o Cirilo, será que só porque ele foi esnobado pela Maria Joaquina ele virou um macho babaca? Durante um passeio improvisado pela praia, durante um horário vago na faculdade, Yuri (Jean Paulo) passará dos limites com Jenifer (Bella Campos) e beijará a moça à força.

Tudo estará correndo bem, enquanto os dois brincam correndo pela beira do mar, porém, o problema começará quando, exaustos, eles deitarão lado a lado e sem consentimento, o estudante beijará a amiga.

Insatisfeita com a atitude do rapaz, a estudante empurrará Yuri e afirmará que o que ele fez foi um abuso. Ele então tentará consertar a burrada, se declarando a amiga e dizendo que ver ela com Otávio (Gabriel Contente) havia doído, mas isso não adiantará.

Revoltada, ela deixará claro para o colega que não se sente mais confortável a seu lado e que quem deve escolher com quem quer ou não ficar é ela e não ele. Com isso, Jenifer deixará Yuri sozinho e se afastará cada vez mais dele, passando a maior parte de seu tempo com Otávio.