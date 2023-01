Vai na Fé: Théo prende Sol no elevador e leva joelhada nas partes íntimas

A moça ficará mais nojo do vilão, ao ter um flashback de seu passado.

Gente, alguém consegue explicar o “rei na barriga” que a maioria dos homens héteros tem? Porque, pelo amor, sério, além de não saberem respeitar um não, a maior parte deles acredita fielmente que as coisas tem que ser do jeito que eles querem a hora que eles querem. E é óbvio que isso não seria diferente com o vilão da trama das sete.

Não contente com o pavor que causou à Sol (Sheron Menezzes) na porta de uma casa de show, na semana passada, Theo (Emílio Dantas) voltará a perseguir a dançarina. Durante uma entrevista para a rádio, o vilão prenderá a mulher no elevador junto de si, onde ela ficará novamente apavorada e não poupará esforços para sair dali. Sol gritará por ajuda e xingará o tirano, mas nada disso funionará.

Naquele instante então, a protagonista da novela terá um flashback, que mostrará os dois no passado. Enojada, ela mudará sua tática para fugir do vilão. Sol tentará distrair Theo, que ao ser enganado pela moça, deixará o botão do térreo livre para ela.

Rapidamente a dançarina fará com que o elevador volte a funcionar e para se livrar o homem, lhe dará uma joelhada nas partes íntimas, o que fará com que ele não consiga a alcançar e seja impedido por Carlão (Che Moais).