Vai na Fé: Theo arrasta Sol a força para o seu carro e a dançarina entra em desespero

Mesmo desesperada com a situação, Sol impedirá que Vitinho chame a polícia para o empresário.

Gente, tá na cara que tem caroço nesse angu, não é mesmo? Mas o que será que aconteceu no passado desses dois, hein? Nesta sexta-feira (27), o mundo de Sol (Shoren Menezes) vai cair. Ao chegar em frente a casa de shows na qual ela irá se apresentar, Sol terá uma péssima surpresa ao se deparar com um velho conhecido, o empresário Theo (Emílio Dantas).

Desesperada e visivelmente não querendo nem olhar na cara de Emilio, a dançarina tentará entrar no local do show mas será barrada pelo machão, que tentará arrastá-la à força até seu carro, afirmando que só gostaria de conversar, “com uma velha amiga”.

Antes que pudessem chegar no carro, os dois serão flagrados por Vitinho (Luis Lobianco) e Naira (Tati Vilela), que notarão o desespero de Sol e tentarão de toda forma ajudar, batendo e até ameaçando chamar a polícia.

Como se tivesse algo para esconder, a verdadeira culpa no cartório, a dançarina impedirá que Vitinho chame a polícia e topará ir com o empresário até seu carro, mas, logo após saírem do campo de visão o produtor e da segurança de Lui, a expressão facial de Theo se transformará e Sol cairá em um choro inconsolável.