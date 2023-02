Vai na Fé: Sol parte para cima de Tatá, por ter embriagado Jeniffer

Apesar do susto de Sol, Tatá só estava ajudando Jeniffer que havia bebido um drink batizado por Guiga.

É gente, ao que tudo indica essa rivalidade entre Guiga (Mel Maia) e Jeniffer (Bella Campos) está longe de acabar, e acreditam que vai acabar sobrando até para o coitado do Tatá (Gabriel Contente) que estará apenas tentando ajudar a namorada.

Durante uma festinha improvisada na casa de Rafael (Caio Manhente), como uma falsa tentativa de trégua, Guiga oferecerá um drink para Jeniffer como um símbolo de paz, porém, mal saberá a garota que aquela bebida docinha estava fortemente batizada.

Completamente zonza, Jeniffer vomitará nos sapatos de Theo (Emilio Dantas) que acabara de chegar na casa completamente irritado e acabará com a festa dos garotos. Vendo que a namorada estava sem condições nenhuma de ir embora sozinha, Tatá a levará para casa.

Ao chegar na residência da moça, Sol notará certo movimento dentro do carro, e preocupada chamará pela filha, que a responderá com a voz alterada. Vendo a situação que a filha se encontra, a dançarina recordará dos momentos de terror que passou nos braços de Theo e sem pensar duas vezes partirá para cima do garoto, achando que ele era o culpado pela embriaguez de Jeniffer.