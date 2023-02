Vai na Fé: Sol e Lui Lorenzo engatam um romance escondido

Com dificuldades financeiras, a recém-viúva voltará a trabalhar com o cantor.

Bem que dizem que viúvo é quem morre. Após a morte inesperada de seu amado marido, Carlão (Che Moais), Sol (Sheron Menezzes) irá se entregar aos encantos irresistíveis de Lui Lorenzo (José Loreto).

Com a morte do caminhoneiro, a situação financeira da família voltará a ser preocupante, o que fará com que Sol volte a trás de sua decisão de largar os palcos e peça o seu emprego de dançarina novamente ao cantor, que não negará já que o mesmo é apaixonado por ela desde o primeiro instante que a viu.

Sem Carlão para “atrapalhar”, Lui não poupará seus esforços para conquistar a dançarina, que após um belo show se esquecerá que é recém-viúva e terá uma noite quente de amor com o chefe.