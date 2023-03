Vai na fé: Por puro racismo, novamente, Yuri é preso injustamente

O garoto será amparado por Jennifer que buscará a ajuda de Lumiar e Ben.

Eu amo o quanto a trama das 19h está trazendo a realidade dos fatos e representando as diversas pessoas que diariamente são presas injustamente, devido a sua cor de pele. Logo no início da novela o estudante de direito Yuri (Jean Paulo Campos) foi preso injustamente ao ser confundido com outro garoto negro que havia cometido um estupro, vocês lembram?

Pois bem, mesmo após ter provado a sua inocência, o garoto entrou para o livro de suspeitos, e será intimado a ir até a delegacia que foi detido na primeira vez.

Estando novamente de mãos atadas, por puro racismo, o garoto contará mais uma vez com a ajuda de Jennifer (Bella Campos), que logo recorrerá à ajuda da professora Lumiar (Carolina Dieckmann) que terá que pedir reforços ao seu marido Ben (Samuel de Assis).

Por mais que Lumiar tente fazer com que os possíveis pai e filha fiquem longe um do outro, o advogado ficará completamente encantado com o discurso e senso de justiça da estudante, fazendo com que a mesma estagie com o casal, enquanto eles tentam libertar Yuri.