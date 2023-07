Vai na Fé: Kate alfineta Theo com indireta e se prejudica

A jovem que vendia sanduíches irá atingir o calcanhar de Aquiles do ex-amante nos próximos capítulos da novela.

Meus amores, a nossa diva Kate será presa após seu plano de falso sequestro com seu boy ter sido um completo fracasso. Ela será presa preventivamente por ter sido pega em flagrante, pois policiais terão encontrado ela e Hugo no suposto cativeiro em que Rafa terá pedido para o pai levar a fortuna do resgate. Mas, mesmo após ser solta, o processo seguirá correndo.

Ela segue a vida tranquilamente com os amigos e familiares enquanto responde em liberdade. Num dia, ela puxa numa conversa com o namorado sobre o prazer do vilão de acabar com a alegria de todos e se revoltará só de lembrar do cínico.

Então, Kate pega o celular e faz uma selfie carinhosa com o rapaz.

Na legenda, escreverá: “Um dia a gente descobre que felicidade é assim: não se compra, não se rouba, não se força. Um dia, a gente se dá conta de que sabe ser feliz. Meu quindim me ensina todo dia a amar sem medo. Coitado de quem não ama. Coitado de quem só conhece a inveja.”

O vilão ao ver essa publicação ficará completamente transtornado de ódio. Assim, ele ligará para o seu advogado e mencionará a queixa que deu contra a moça : “Agora eu vou até o fim com a denúncia. Aquela biscate vai se ver com a lei, e meu filho vai ver que a vida sem a minha boa vontade é bem pior.”