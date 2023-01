Vai na Fé: Guiga faz com que Emílio aceite fazer uma delação premiada 

O empresário ficará comovido ao ver um vídeo de Guiga chorando por conta de sua prisão.

Gente, o que é que o amor por um filho não faz, não é mesmo? Após ver o sofrimento de Guiga (Mel Maia) devido a sua prisão, Emílio (Bruno Padilha) resolverá contar toda a verdade e entregar todas as provas ao Ministério Público.

O empresário, que foi preso ao tentar fugir com uma mala de dinheiro, sendo acusado de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, se comoverá ao ver um vídeo de sua filha chorando na internet e afirmará que fará uma delação premiada.

Com medo que seja tarde demais, um dos advogados do empresário, Ben (Samuel de Assis), alertará o homem que ele terá que provar as coisas denúncias que fizer e que mesmo com as cópias de e-mails e transferências, há a possibilidade de que a justiça não aceite mais sua delação.

Diante de toda essa situação, enquanto passa um tempo hospedada em uma pousada, na região serrada do Rio, Guiga será obrigada a ficar longe das redes sociais, porém, o que no início parecia uma tortura para a patricinha, na verdade lhe fará muito bem.