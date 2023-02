Vai na Fé: Em dia de azar, Theo sofre ameaça e vira chacota

O empresário cantará vitória antes da hora e será humilhado durante a premiação.

Isso que dá cantar vitória antes da hora. Com o ego lá nas alturas e certo de que ganhará o prêmio de maior empresário do ano, Theo cairá do cavalo e terá um péssimo dia, recheado de decepções, ameaças e humilhação.

Cheio de si, o dia do empresário começará a dar errado ainda a empresa, quando ele será ameaçado por Orfeu (Jonathan Haagensen), que exigirá participar da premiação, já que segundo ele, sem sua ajuda, Theo passaria o resto de sua vida nas sombras. Mas, com muito custo, o vilão, que é bom de lábia, conseguirá dobrar o sócio.

Porém, mal sabe ele que seus problemas só estavam começando. Exalando arrogância, o vilão maltratará até mesmo os fotógrafos do evento, afirmando que eles estavam lidando com o ganhador daquela premiação.

Prestes a anunciar o vencedor da noite, o apresentador do evento fará um suspense, e ao invés de esperar o nome ser anunciado, Theo se levantará e será completamente humilhado ao notar que ele não foi o vencedor. Completamente enfurecido, o empresário deixará o evento sem pensar duas vezes.