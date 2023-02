Vai na Fé: Clara cansa de ser humilhada por Théo e investe em romance lésbico

A personal ensinará a madame a se amar e a ser segura de si.

É aquela história, “ se não quer, tem quem quer”, não é mesmo? Se até nós, que somos apenas telespectadores, já estamos cansados do jeito que Théo (Emilio Dantas) trata a Clara (Regiane Alves), imagina a própria, que é diariamente humilhada pelo crápula que não tem um pingo de respeito e carinho pela esposa. Porém, os humilhados serão exaltados.

Tentando entrar “em forma” para agradar o empresário, Clara começará a frequentar a academia do prédio onde mora e lá conhecerá a personal trainer Helena (Priscila Sztejnman), com quem, inicialmente, ele criará uma grande feição e se tornará uma grande amiga.

Helena ajudará Clara a criar gosto pelas atividades físicas, mas principalmente a ensinar a praticar o autoamor. Estando cada dia mais segura de si, a madame finalmente cansará de ser humilhada por Théo e começará a se impor contra o mesmo.

Com a frequência em que as gatas vão passar a se encontrar, Clara perceberá que a feição criada por Helena vai além de uma boa amizade e começará a reagir com segundas intenções ao toque da personal.