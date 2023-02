Vai na Fé: Cansa de ser zoada pela profissão da mãe, Duda foge e deixa Sol desesperada

A garota estará escondida dentro de um fusca velho em um terreno baldio, mesmo local onde a mãe se escondia quando mais nova.

Gente, todos nós sabemos de quão difícil é ser adolecente, principalmente quando estamos entrando nessa fase e que tudo é motivo de zoação, pois bem, com Duda (Manu Estevão) não foi diferente. Cansada de ser zoada por seus colegas, pelas apresentações de dança que sua mãe vem fazendo ao lado do cantor Lui Lorenzo (José Loreto), a garota agredirá um deles e desaparecerá da escola sem deixar rastros.

Quando a notícia de seu sumiço chegar até Sol (Sheron Menezzes), ela ficará desesperada, se culpando e criando suposições sobre o que poderá ter acontecido com Duda. Inquieta, ela irá até a igreja pedir conselhos ao pastor, que lhe lembrará que durante a sua infância a dançarina também teve atitudes parecidas com as da filha.

Ela então recordará que costumava se esconder dentro de um fusca velho em um terreno baldio, o que lhe despertará um sexto sentido e fará com que ela vá procurar pela garota naquele mesmo local.

Chegando lá, Sol começará a chamar por Duda, que surpresa por sua mãe ter lhe encontrado sairá do esconderijo e irá embora junto de sua mãe. Tendo passado todo o susto, a garotinha contará para a dançarina tudo o que está passando, devido a sua nova profissão, mas Sol lhe explicará que nem sempre as coisas são como queremos.