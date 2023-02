Vai na Fé: Ben sobrevive a terrível acidente que matará Carlão

O advogado ficará pensativo sobre qual motivo o mesmo foi o único a sobreviver.

Destino ou acaso? Após ter uma dura discussão com Lumiar (Carolina Dieckmann), Ben (Samuel de Assis) se envolverá em um grave acidente, o mesmo que tirará a vida de Carlão (Che Morais), porém, ao contrário do ex-lutador, o advogado será o único a sobreviver a essa tragédia.

Incrédulos com o ocorrido, até os médicos que prestarão os atendimentos a Ben, afirmarão que o mesmo ter sobrevivido é um milagre, pela gravidade do ocorrido e por nenhum dos outros envolvidos terem resistido.

Com medo de que o advogado associe o seu acidente com um possível reencontro com Sol (Sheron Menezzes), a loira tentará convencer o marido de que sua segunda chance foi apenas sorte e não um milagre, como o mesmo acredita.