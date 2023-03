Vai na Fé: Ben descobre sobre as armações de Lumiar e sai de casa

O advogado colocará a esposa contra a parede e fará com que ela confesse todas as suas armações.

Após ter aberto a boca para Theo (Emília Dantas) e ter contado sobre a possível paternidade de Jenifer (Bella Campos), as coisas não ficarão boas para Lumiar (Carolina Dieckmann), isso porque Ben ficará revoltado com a atitude da advogada e resolverá tirar satisfação com a mesma.

Sem ter para onde correr, Lumiar será colocada contra a parede pelo marido, e acabará confessando todas as vezes que ela armou para impedir que Sol (Sheron Menezzes) se reaproximasse dele.

Perplexo com as revelações da advogada, Ben dirá à mulher que não sabe se realmente a conhece e sem conseguir perdoar as atitudes da amada resolverá sair de casa, pelo menos por algum tempo, se hospedando na casa de Theo.