Vai na Fé: Após ser inocentado pelo juiz, Jennifer arma barraco e ataca Theo: “maníaco”

A estudante de Direito vai armar o maior escândalo na comemoração do pai

Na reta final de Vai na Fé, Jenifer irá surtar com a vitória de Theo no tribunal. O vilão será inocentado no julgamento da acusação de estupro feita por Janaína. A universitária irá atrás do pai que estará comemorando o resultado da sentença com seu advogado, Ricardo num restaurante chique. Chegando lá, a moça começará a gritar para todo mundo ouvir que ele é uma pessoa imunda, um maníaco sexual.

O barraco será tão grande que Jenifer será expulsa do local. Com isso, Theo irá ligar para Sol (Sheron Menezzes) para pedir que a dançarina vá buscar a filha.