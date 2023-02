Vai na Fé: Após 20 anos, Ben reencontra Sol

O advogado convidará a dançarina para um encontro em seu escritório.

Amores, e não é que a morte de Carlão (Che Moais) veio para causar muitas reviravoltas na trama das 19h? Tendo prometido ao caminhoneiro que cuidaria de sua família, caso lhe acontecesse algo, Ben (Samuel de Assis) irá até o endereço encontrado nos documentos do homem para oferecer ajuda para a sua família.

Ao chegar no local, Ben será informado por uma vizinha que no momento ninguém está em casa, porém, as informações não pararão por aí. Neide (Neyde Braga), bem no estilo de vizinha fofoqueira, os horários de Sol e os seus parentescos ao advogado, que ficará em choque ao escutar o nome da moradora da casa.

Pertubado com a quantidade de informações que lhe fizeram lembrar do seu passado, o homem decidirá ir embora mas no mesmo momento Sol chegará ao local acompanhada de Bruna (Carla Cristina Cardoso).

Ao ver a ex-namorada, o advogado ficará paralizado mas tentará contato com a dançarina, que também ficará em choque ao ver quem está ali. Após o susto inicial, ele explicará o motivo da sua visita e revelará o último pedido que Carlão teria lhe feito, antes de ser levado ao hospital.

Ele então então irá propor um encontro entre ele e Sol em seu escritório, que com muito receio aceitará escutar o que o ex-namorado tem a falar.