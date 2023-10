“Usava um monte de bomba”, confessou a ex-assistente de palco Valentina Francavilla

A ex-participante do reality a fazenda, pede para que as pessoas parem de associar a magreza com a saúde.

Recentemente, através das suas redes sociais, a ex-assistente de palco do Ratinho e ex-Fazenda Valentina Francavilla confessou que, durante um período da sua vida, já fez o uso excessivo de anabolizantes, dando detalhes das consequências que os hormônios sintéticos causam.

“Eu era muito menos saudável do que sou hoje com 94 quilos. Usava um monte de bomba. Estava com o fígado lascado, mas aparentemente estava saudável. Hoje, falam que sou desleixada e que tenho gordura no fígado, mas não tem nada. Meus exames estão todos ok”, revelou.

Por fim, Valentina pediu pelo fim das comparações entre os corpos magros e gordos, criticando principalmente a associação de magreza com à saúde.

“Vamos parar com esse preconceito de quem que está acima do peso tem problema e só quem está magro é saudável… Vamos parar de uma vez a julgar quem está acima do peso está com a saúde ruim. Nem sempre funciona assim”, pediu a ex-assistente de palco.