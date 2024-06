Universidade quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo ex-BBB e cotas raciais

Amores, mais cedo contei para vocês que o ex-BBB Matteus Amaral, finalmente se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o seu nome e o fato dele ter utilizado os benefícios de cota racial, de forma indevida, para ingressar à universidade em 2014.

Porém, chegou a vez da Unipampa (Universidade Federal do Pampa), onde Matteus concluiu seu curso superior de Engenharia Agrícola, quebrar o silêncio sobre o assunto.

Em comunicado, que foi divulgado pela instituição de ensino, a Universidade revela que, em 2014, Matteus ingressou no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola, oferecido pelo IFFar (Instituto Federal Farroupilha) em parceria com a Unipampa (Universidade Federal do Pampa), porém, o mesmo teve que trancar seu curso para cuidar de sua avó, voltando apenas em 2022, quando utilizou um processo seletivo para retornar o curso.

“Em 2022 o discente ingressou na Universidade Federal do Pampa via Chamada por Notas do Ensino Médio, o qual é um processo seletivo que utiliza as médias das notas de Língua Portuguesa e Matemática dos três anos do Ensino Médio para fazer a classificação dos candidatos. Esse processo seletivo é ofertado com vagas remanescentes de outros processos principais (como o Sisu), desta forma o ingresso do discente ocorreu via ampla concorrência”, revelou a Unipampa.

Confiram a nota completa que foi divulgada pela Universidade Federal de Pampa: