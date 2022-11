“Uma pobre menina que encarnou esse personagem ridículo”, dispara Tati Web sobre Deolane

Apresentadora da WebTVBrasileira disse que leva Deolane no humor porque já tomou ranço da advogada

Habla mesmo! O jogo fora do reality da Record não está nada agradável para Deolane. Tati da TVWebBrasileira disparou a sua opinião sincera sobre o personagem que a advogada criou para conseguir se manter na Fazenda 14. A apresentadora conta que tomou ranço da advogada e lida com as notícias dela com humor, porque foi a única alternativa que restou a ela.

EITA! Tati da WebTVBrasileira dando sua opinião sobre Deolane: “É uma pobre menina, que encarnou esse personagem ridículo” #AFazenda14 pic.twitter.com/NAxpB9BEWv — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) November 21, 2022

“Prometi e acredito que com o BB vai ser a mesma coisa, e tomara que o ano que vem seja mais ainda, levar no deboche, mas igual essa moça, essa Deolane, é uma coisa, uma pobre menina que encarnou esse personagem ridículo que disse que bate em todo mundo”, iniciou.

Tati ainda diz que a postura de “bater em todo mundo” mostra o tipo de relacionamento que ela tinha com o falecido Kevin. “Ela falou que faz tempo que não sai na mão e disse que a última vez foi com o rapaz que morreu e fala rindo, fala normalizando um relacionamento bosta, porque é um relacionamento merda”, disse.

“Ai eu vou desgastar minha saúde com um ser humano desse? Tentando levar na piada, porque a coitada dessa moça não passa de uma piada”, finalizou.