Uma mãe viraliza após colocar o próprio filho na cadeia

Esperamos que tenham mais mães assim! Um vídeo que viralizou no aplicativo TikTok mostra uma mãe contando que precisou chamar a polícia para o filho e ele foi preso. Tudo começou quando a nora que estava grávida, apareceu com manchas pelo corpo, ao questionar a jovem sobre os hematomas ela disse que foram pequenos acidentes.

Desconfiada do que estava acontecendo ela instalou uma câmera dentro do quarto do filho e da nora e registrou a agressão do filho com a esposa. Revoltada com a situação ela chamou a polícia e o filho foi detido.

Ao sair da prisão ele não voltou para a casa da mãe e a nora continua morando com a sogra, e ela ainda afirmou que não admite o filho bater em mulher. A família ficou indignada com a situação e a senhora pontuou que criou o homem sozinha e não teve ajuda pois ela engravidou aos 14 anos e foi uma mãe solo.