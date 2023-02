“Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer”, dispara Preta Gil sobre homenagens

Cantora usou as redes sociais e deixou todos os internautas com lágrimas nos olhos ao falar sobre as homenagens no carnaval

Você merece todo amor no mundo, Preta! A cantora usou as redes sociais para agradecer todo o carinho e as homenagens que recebeu durante o carnaval. Para quem não sabe, ela já disse que a época é muito importante para ela e que ano que vem podem contar com sua presença para realização do carnaval da cura. “Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo esse amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Eu me pergunto: eu mereço todo esse amor? E penso que sim!”, escreveu ela. Preta ainda continuou: “Ele é a resposta de um amor que joguei no mundo, nas pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas essas homenagens que recebi são o cristal desse amor e SIM, EU AS RECEBO SIM E EU MEREÇO SIM!!! EU AMO VOCÊS!”, finalizou.