“Um pouco impulsivo, muito novos”, dispara Camila Rodrigues sobre casamento com Bruno Gagliasso

Em entrevista ao Papagaio Falante no YouTube, a atriz contou detalhe sobre o seu casamento com o ator no passado que durou pouco tempo

Camila Rodrigues contou detalhes sobre sua união com Bruno Gagliasso no passado, revelando que a união foi impulsiva e que eles eram muito jovens para a união. Camila ainda diz que o romance dos dois durou pouco e foi como “brincar de boneca”. “Na verdade, a gente era muito novinho, foi aquela paixão. A gente casou em pouquíssimo tempo, em seis meses estávamos casados. Foi uma coisa, acho que brincar um pouco de boneca, foi um pouco impulsivo, muito novos”, disse ela. Então, ela definiu a experiência. “Achei que foi super válido. A festa foi linda, mas um pouco inconsequente porque não estávamos preparados naquele momento, nem eu, nem ele”.