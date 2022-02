‘Um Lugar ao Sol’: Rebeca descobre traição de Felipe

Cecília conta para a mãe do affair vivido entre o rapaz e Flora

Cecília conta para a mãe do affair vivido entre o rapaz e Flora

Tem coisa mais comovente que uma mulher traída? Acredito que não. E tudo isso vem à tona para Rebeca, Andrea Beltrão, após sua filha contar sobre o affair de Felipe, Gabriel Leone, com Flora. Essa novela eu não perco por nada.

Rebeca e Felipe trocam carícias em Um Lugar ao Sol

O namoro entre os dois mal tinha começado e agora já vai receber um final bem infeliz. E pior, o chifre deixará a filha mais velha de Santiago, José de Abreu, extremamente abalada.

Tudo começa a ficar mais evidente quando Felipe deixa a casa da avó para morar com sua namorada, Rebeca. A convivência demonstra que talvez os dois não sejam as almas gêmeas que imaginavam ser.

Não demora muito para Felipe voltar para a casa de Ana Virgínia, assim como não demora para ele estabelecer relações com uma antiga namorada, Flora, atriz ainda não divulgada.

Cecília conta para Rebeca que está sendo traída por Felipe

As recaídas do ex namorado da mãe de Cecília chega até os ouvidos da moça, que furiosa, não exita em contar toda a história para a mãe e tirar o papel de bom moço do galã.